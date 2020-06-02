Болельщики смогут посещать матчи возобновляющегося 5 июня чемпионата Болгарии по футболу

СОФИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав Болгарии разрешил футбольным болельщикам присутствовать на стадионе во время матчей первой и второй профессиональных лиг, заполняемость трибун не должна будет превышать 30%.
"Начиная с 5 июня разрешается проведение первенства в первой и второй профессиональных лигах с публикой при занятости мест до 30% общей вместимости стадиона, при размещении зрителей через два сиденья", - говорится в распоряжении главы ведомства Кирила Ананиева.
Как ранее сообщил Болгарский футбольный союз (БФС), сезон в профессиональных лигах возобновится с 5 июня и завершится 11 июля. При появлении новых форс-мажорных обстоятельств, которые потребуют повторного прекращения чемпионата, футбольный сезон будет прекращен окончательно.
Футбольные соревнования в Болгарии был приостановлены 13 марта, с момента введения в стране чрезвычайного положения, которое действовало до 14 мая. В настоящее время Болгария живет в режиме чрезвычайной эпидемиологической ситуации и ограничения постепенно отменяются, однако проведение массовых спортивных мероприятий запрещено. Исключение сделано лишь для футбола.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.