Болельщики смогут посещать матчи возобновляющегося 5 июня чемпионата Болгарии по футболу

СОФИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав Болгарии разрешил футбольным болельщикам присутствовать на стадионе во время матчей первой и второй профессиональных лиг, заполняемость трибун не должна будет превышать 30%.

"Начиная с 5 июня разрешается проведение первенства в первой и второй профессиональных лигах с публикой при занятости мест до 30% общей вместимости стадиона, при размещении зрителей через два сиденья", - говорится в распоряжении главы ведомства Кирила Ананиева.