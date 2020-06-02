РФС продлил контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Скоровичем

"Благодарю руководство Российского футбольного союза за доверие, - заявил Скорович. - Ассоциация мини-футбола России и тренерский штаб сборных команд по мини-футболу придерживаются самых высоких стандартов в своей работе. При той заботе и поддержке, которая оказывается нам со стороны РФС, наши национальные команды сохраняют ведущие позиции и продолжают бороться за самые престижные международные трофеи. Смею заверить всех болельщиков и любителей мини-футбола в том, что и далее в каждой игре и на каждом турнире мы будет отдавать все силы для победы".

Скорович возглавляет мужскую сборную России по мини-футболу с 2009 года. В 2016 году он привел национальную команду к серебряным наградам чемпионата мира, а также под его руководством сборная трижды становилась серебряным призером чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016) и один раз - бронзовым (2018).

Скорович также возглавляет студенческую и молодежную сборную России. Он дважды приводил российских студентов к победе на чемпионате мира и трижды завоевывал серебро. В 2018 году под его руководством юношеская сборная стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Возглавляя "ВИЗ-Синару" из Екатеринбурга, Скорович выиграл в 2008 году Кубок УЕФА.