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Летние неолимпийские виды спорта

РФС продлил контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Скоровичем

Он возглавляет национальную команду с 2009 года
Сергей Скорович AP/Yves Logghe
Описание
Сергей Скорович
© AP/Yves Logghe

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз продлил соглашение со старшим тренером национальной сборной по мини-футболу Сергеем Скоровичем. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

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"Благодарю руководство Российского футбольного союза за доверие, - заявил Скорович. - Ассоциация мини-футбола России и тренерский штаб сборных команд по мини-футболу придерживаются самых высоких стандартов в своей работе. При той заботе и поддержке, которая оказывается нам со стороны РФС, наши национальные команды сохраняют ведущие позиции и продолжают бороться за самые престижные международные трофеи. Смею заверить всех болельщиков и любителей мини-футбола в том, что и далее в каждой игре и на каждом турнире мы будет отдавать все силы для победы".

Скорович возглавляет мужскую сборную России по мини-футболу с 2009 года. В 2016 году он привел национальную команду к серебряным наградам чемпионата мира, а также под его руководством сборная трижды становилась серебряным призером чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016) и один раз - бронзовым (2018).

Скорович также возглавляет студенческую и молодежную сборную России. Он дважды приводил российских студентов к победе на чемпионате мира и трижды завоевывал серебро. В 2018 году под его руководством юношеская сборная стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Возглавляя "ВИЗ-Синару" из Екатеринбурга, Скорович выиграл в 2008 году Кубок УЕФА.

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