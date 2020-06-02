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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

В РУСАДА объяснили перенос рассмотрения в CAS дела против WADA ситуацией с коронавирусом

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев, отметил что сроки различных мероприятий сдвигаются из-за пандемии
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
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Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Перенос рассмотрения судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) связан с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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"В настоящий момент любой перенос возможен в связи с ситуацией в мире. Поэтому сроки сдвигаются. И не только в арбитражных судах, но и во всех направлениях деятельности. Понятно, что ситуация требует адаптации к нынешним условиям", - сказал Ивлев.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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