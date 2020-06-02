В РУСАДА объяснили перенос рассмотрения в CAS дела против WADA ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Перенос рассмотрения судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) связан с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Ранее во вторник стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит дело с 2 по 5 ноября.

"В настоящий момент любой перенос возможен в связи с ситуацией в мире. Поэтому сроки сдвигаются. И не только в арбитражных судах, но и во всех направлениях деятельности. Понятно, что ситуация требует адаптации к нынешним условиям", - сказал Ивлев.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.