Пахноцкая: РУСАДА не будет иметь ограничений в работе при любом исходе спора с WADA

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не столкнется с ограничениями в работе при любом исходе судебного разбирательства спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Во вторник CAS объявил, что слушания по делу WADA и РУСАДА состоятся с 2 по 5 ноября.

"Для РУСАДА как антидопингового агентства нет никакой разницы, когда процесс случится. Никаких ограничений для работы РУСАДА не будет иметь при любом исходе процесса", - сказала Пахноцкая.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.