Российский шахматист Дубов сравнял счет в финале онлайн-турнира против Накамуры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл американца Хикару Накамуру со счетом 2,5:1,5 во втором матче финала турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. Дубов выиграл первую партию черными фигурами, после этого в трех партиях была зафиксирована ничья. Днем ранее Накамура оказался сильнее российского гроссмейстера, победив со счетом 2,5:1,5. Таким образом, шахматисты выиграли по одному матчу в финале, поэтому победитель турнира будет определен по итогам решающего матча в среду.

В турнире стартовали 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все - Китай), Накамура, Уэсли Со (оба - США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Сергей Карякин, Александр Грищук и Дубов (все - Россия). По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли Грищук, Фируджа, Дуда и Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.