Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея перенесен с 24 на 22 июня

Во вторник состоялся совет IIHF. Изначально конгресс было запланировано провести во время чемпионата мира в Швейцарии, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее пресс-служба IIHF сообщила о переносе ежегодного конгресса на 24 июня.

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"Конгресс пройдет 22 июня в режиме видеоконференции", - сказал Фазель.

На конгрессе будет официально утверждено продление срока полномочий Фазеля до сентября следующего года. Полугодовой конгресс IIHF, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет в Санкт-Петербурге в середине сентября 2021 года. Изначально полугодовой конгресс должен был состояться в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. 70-летний Фазель, бессменно занимающий пост президента IIHF с 1994 года, ранее сообщил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

Также на ежегодном конгрессе будут определены сроки проведения чемпионатов мира и олимпийских квалификаций у мужчин и женщин. Ранее совет IIHF предложил перенести чемпионат мира 2021 года, который пройдет в Латвии и Белоруссии, на две недели и начать его 21 мая. Конгресс должен утвердить это решение. Изначально первые игры турнира были запланированы на 7 мая.

Ожидается, что будет предложен трехступенчатый этап проведения женской квалификации к Играм в Пекине. Финальная часть квалификации должна пройти в августе 2021 года. Также Фазель сообщил ТАСС, что на ежегодном конгрессе будет обсуждаться бюджет IIHF.