{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея перенесен с 24 на 22 июня

Он пройдет в режиме видеоконференции
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет 22 июня в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Во вторник состоялся совет IIHF. Изначально конгресс было запланировано провести во время чемпионата мира в Швейцарии, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее пресс-служба IIHF сообщила о переносе ежегодного конгресса на 24 июня.

На эту тему
Фазель: пока рано говорить о возможном переносе ЧМ-2023 по хоккею из России

"Конгресс пройдет 22 июня в режиме видеоконференции", - сказал Фазель.

На конгрессе будет официально утверждено продление срока полномочий Фазеля до сентября следующего года. Полугодовой конгресс IIHF, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет в Санкт-Петербурге в середине сентября 2021 года. Изначально полугодовой конгресс должен был состояться в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. 70-летний Фазель, бессменно занимающий пост президента IIHF с 1994 года, ранее сообщил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

Также на ежегодном конгрессе будут определены сроки проведения чемпионатов мира и олимпийских квалификаций у мужчин и женщин. Ранее совет IIHF предложил перенести чемпионат мира 2021 года, который пройдет в Латвии и Белоруссии, на две недели и начать его 21 мая. Конгресс должен утвердить это решение. Изначально первые игры турнира были запланированы на 7 мая.

Ожидается, что будет предложен трехступенчатый этап проведения женской квалификации к Играм в Пекине. Финальная часть квалификации должна пройти в августе 2021 года. Также Фазель сообщил ТАСС, что на ежегодном конгрессе будет обсуждаться бюджет IIHF.

Футбол в России
Терюшков: ФК "Химки" изменит юридическое лицо, став частной структурой
Владельцем клуба может стать Сергей Ломакин
Читать полностью