Терюшков: ФК "Химки" изменит юридическое лицо, став частной структурой

В досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20 подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Ранее генеральный директор "Химок" Василий Иванов сообщил ТАСС, что если до 1 июня клуб не найдет инвестора для участия в РПЛ, то продолжит выступать в ФНЛ.

"Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо - чисто коммерческое, - сказал Терюшков. - Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным".

По словам Терюшкова, "Химки" будут нацелены на победу в Олимп - Кубке России, что является для клуба сейчас основной задачей. "Скорее всего, мы останемся в ФНЛ: сейчас такая ситуация, связанная с коронавирусом, надо помогать врачам, плюс экономический спад, поэтому отдавать деньги в футбол - не совсем корректно. Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под "Химки", которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом", - подчеркнул он.

"Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в "Химки". У нас была такая идеология, и мы хотим ее реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы", - добавил министр.

Бюджет клуба (согласно информации портала "Чемпионат" он составляет 350 млн рублей - прим. ТАСС) точно будет не меньше того, какой он есть сейчас, отметил глава ведомства. "У Ломакина есть серьезные намерения в следующем сезоне выйти в премьер-лигу. Безусловно, будут изменения в менеджменте и тренерском штабе. Менеджмент будет точно выстроен под профессионалов - это не обсуждается", - сказал Терюшков.