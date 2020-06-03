Мэтру - 80. Знаменитый тренер по спортивной гимнастике Леонид Аркаев празднует юбилей

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Леонид Аркаев, под руководством которого советские и российские гимнасты в течение нескольких десятилетий выиграли огромное количество медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, празднует свое 80-летие. Корреспондент ТАСС накануне юбилея сумел пообщаться с именинником, а также с гимнастом Алексеем Немовым и тренером Валерием Алфосовым, работавшими долгие годы под руководством специалиста.

Будучи гимнастом, Аркаев не сумел достичь больших высот - в 1959 году он был включен в состав сборной СССР, однако в те времена в национальной команде солировали Альберт Азарян, Борис Шахлин и Юрий Титов, которые принесли своей стране не одну золотую олимпийскую награду. Вершиной успеха для московского гимнаста стали победы на чемпионатах страны в составе сборной города и роль запасного на чемпионате мира 1966 года. Однако с завершением карьеры никогда не хватавший звезд с неба гимнаст очень быстро превратился в тренера, сумевшего нарушить многолетнюю гегемонию мужской сборной Японии. На Олимпиаде 1976 года в полную силу засияла звезда советского гимнаста Николая Андрианова, сумевшего выиграть четыре золотые медали, одна из которых была добыта в личном многоборье.

Мужская сборная страны всю последнюю четверть XX века сумела завоевать больше всех наград в мире, что является заслугой Аркаева, который работал с ней с 1973 по 2004 год, став самым знаменитым тренером планеты. После распада СССР специалисту пришлось взять на себя ответственность и за гимнасток. В 1992 году он стал главным тренером как мужской, так и женской сборной, а также возглавил Федерацию спортивной гимнастики России.

"Для советской и российской гимнастики Аркаев сделал очень много, - считает старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов. - Он начинал работать с национальной командой еще во времена СССР, когда был другой подход к спорту, другие ориентиры, другие стимулы для достижения результатов. Это настоящий новатор, который воспитал выдающихся спортсменов и тренеров".

"Для молодых тренеров Аркаев - пример, у которого было чему поучиться. Советские времена наложили определенный отпечаток на этого человека, но в общении с нами он никогда не был деспотом. Главный тренер - педагог, которому очень важно наладить здоровую конкурентную атмосферу внутри коллектива", - сказал Алфосов.

"Самый любимый - Андрианов"

Аркаев не смог сразу ответить на вопрос о том, кто из гимнастов, работавших под его руководством в разные годы, является самым лучшим. "У нас была целая плеяда хороших спортсменов. Это Николай Андрианов, Дмитрий Билозерчев, Александр Дитятин, Алексей Немов. Причина появления этих спортсменов очевидна - у нас всегда была очень сильная команда, состоящая как из надежных забойщиков, так и из лидеров, неизменно завоевывавших медали", сказал Аркаев.

"Однако самым любимым гимнастом был Андрианов, который смог вернуть советской гимнастике мировое лидерство после многолетних проигрышей японцам. Можно ли сравнить Андрианова с тем же Артуром Далалояном, который вернул стране титул абсолютного чемпиона мира спустя почти 20 лет? Пока очень рано это делать. Нужно посмотреть, что наши сегодняшние лидеры покажут на Олимпиаде в Токио", - подчеркнул юбиляр.

"Что касается наших женщин, то им всегда немного не хватало пороха, хотя они были сильны. Но я хочу заметить, что наших спортсменок очень часто весьма придирчиво судили. Работа арбитров была не очень четкой, нас немного поддавливали в пользу румынок. Однако наша женская сборная не имела такого преимущества над остальными, как мужская, если кто-то выступал на равных, то предпочтение судьи отдавали иностранной сопернице", - считает специалист.

Благодарность Немова

Один из самых титулованных отечественных гимнастов Алексей Немов, имеющий в активе четыре золотые медали Олимпийских игр, считает Аркаева не только великим тренером, но и большим организатором.

"Когда я первый раз попал в сборную, то во мне присутствовала некоторая боязнь этого человека, - признался гимнаст. - Однако в личном общении он оказался весьма душевным, очень болеющим за дело и искренне преданным спортивной гимнастике, которой отдавал и отдает всего себя. В моих победах есть, конечно, заслуга Леонида Яковлевича. От главного тренера многое всегда зависит".

"Конечно, между нами иногда возникали конфликты. Когда у меня что-то не получалось из-за физической усталости, я мог огрызнуться в ответ, один раз это получилось даже очень грубо. Леонид Яковлевич как-то даже вычеркнул меня из списков сборной, после чего мне пришлось опять доказывать делом, чтобы он обратно вернул в команду. Но все равно я ему очень благодарен за то, что он был в моей жизни", - добавил Немов.

"Российские гимнасты способны успешно выступить на Играх в Токио"

Аркаев ушел из сборной России в 2004 году, но продолжает и сейчас оставаться востребованным. "На чемпионат мира 2019 года в Штутгарт я ездил с командой Белоруссии, немного им помогал. Нахожусь в курсе всех событий в мире гимнастики, хотя сейчас пока временно не работаю. У меня был большой перерыв в тренировочной деятельности, но в моих взаимоотношениях с коллегами ничего не изменилось, нахожусь постоянно на связи с тренерами и спортсменами", - сказал 80-летний специалист, который и сейчас очень внимательно следит за выступлениями российских гимнастов.

"Ребята у нас в мужской команде просто превосходные, я другого ничего не могу сказать, - заявил Аркаев. - Есть лидеры замечательные, которые обладают очень хорошей нервной системой и большим техническим запасом". На двух последних чемпионатах мира победу в личном многоборье одерживали Далалоян (2018) и Никита Нагорный (2019).

"У ребят будут очень неплохие перспективы на Играх в Токио. Успех мужской сборной связан с многолетней плодотворной работой тренерского штаба и Валерия Алфосова. Люди трудятся на перспективу, работа идет планомерно и вдумчиво. Последние успехи нельзя назвать случайными", - считает бывший тренер российской сборной.

Аркаев заметил, что женской сборной России по спортивной гимнастике на протяжении долгих лет пока никак не удается потеснить американок. "В двух словах о причинах рассказать невозможно, но мы проигрываем в сложности. Сейчас перспективные девчонки подтягиваются у нас, но пока не так активно, как хотелось. В отдельных видах наши гимнастки способны успешно выступить в Токио", - сказал тренер.

"Загадывать сейчас рано, ведь до Олимпиады еще очень много времени осталось. Если целенаправленно работать, то медальные шансы у нашей команды, повторюсь, очень неплохие", - заключил Аркаев.