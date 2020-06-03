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ATP

Российские теннисисты Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля
Даниил Медведев AP Photo/Chuck Burton
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Chuck Burton

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев приступили к тренировкам на корте. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

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"Потихоньку мы возвращаемся [к тренировкам]. Находящиеся за рубежом Медведев и Рублев уже начали тренироваться на корте, - сказал Тарпищев. - Хачанов находится в Москве, поэтому у него [ситуация] сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки".

Как ранее рассказывал Тарпищев ТАСС, во время пандемии на территории других стран находились 13 теннисистов сборных команд России.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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