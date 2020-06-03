Заразившийся коронавирусом футболист "Урала" Погребняк выписан из больницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" из Екатеринбурга Павел Погребняк был выписан из больницы во вторник. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
"Павла вчера выписали из больницы. Тренироваться с командой он пока не будет. Будет находиться под присмотром врачей, когда они разрешат, тогда приступит к работе с командой", - сказал Иванов.
22 мая "Урал" объявил, что в ходе тестирования команды у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. В клубе отмечали, что заболевание протекает в легкой форме и его здоровью ничего не угрожает. Позднее жена футболиста Мария Погребняк в Instagram сообщила, что ее муж находится в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Также она отметила, что течение болезни сопровождается высокой температурой и кашлем.
Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.