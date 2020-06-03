Заразившийся коронавирусом футболист "Урала" Погребняк выписан из больницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" из Екатеринбурга Павел Погребняк был выписан из больницы во вторник. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

"Павла вчера выписали из больницы. Тренироваться с командой он пока не будет. Будет находиться под присмотром врачей, когда они разрешат, тогда приступит к работе с командой", - сказал Иванов.