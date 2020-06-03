Бывший боец UFC Бибулатов проведет бой на турнире ACA 24 июля

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Бибулатов проведет поединок против Никиты Чистякова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 24 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Бибулатов проведет бой с Чистяковым 24 июля", - сказал собеседник агентства.

Бибулатов с 2017 по 2019 год выступал в UFC, где одержал одну победу и потерпел два поражения. Всего на его счету 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах (ММА).

На данный момент место турнира ACA 107 не утверждено. Он должен был состояться в апреле в Москве, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир возглавит бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.