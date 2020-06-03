Бывший чемпион мира по боксу Чудинов проведет бой в июле

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов проведет следующий бой в июле. Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор промоутерской компании "Патриот" Эдуард Кравцов.

"Планируем бой Федора Чудинова на вторую половину июля. Это, скорее всего, будет в рамках празднования Международного дня бокса", - сказал Кравцов.

В активе 32-летнего Чудинова 22 победы (15 нокаутом) и два поражения. Он является бывшим суперчемпионом мира по версии WBA.