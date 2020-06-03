Бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Фридзон покинул "Локомотив-Кубань"

"Это были два замечательных сезона в моей карьере. Хочу поблагодарить весь клуб и особенно президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива", - сказал Фридзон.

Фридзон выступал за "Локомотив-Кубань" с 2018 года, за это время он провел в составе команды 41 игру в Единой лиге ВТБ, набирая 8,2 очка, делая 1,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч. Ранее 34-летний защитник выступал за ЦСКА и подмосковные "Химки", в общей сложности он провел 264 игры в лиге, выиграв турнир пять раз (один раз с "Химками", четыре - с ЦСКА). В 2011 году он был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.

Фридзон является бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной России. Также в его активе есть бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет. На момент остановки турнира "Локомотив-Кубань" занимал третье место в турнирной таблице регулярного сезона.