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Единая лига ВТБ

Бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Фридзон покинул "Локомотив-Кубань"

У игрока закончился контракт с клубом
Виталий Фридзон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталий Фридзон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Российский баскетболист Виталий Фридзон покинул краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это были два замечательных сезона в моей карьере. Хочу поблагодарить весь клуб и особенно президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива", - сказал Фридзон.

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Фридзон выступал за "Локомотив-Кубань" с 2018 года, за это время он провел в составе команды 41 игру в Единой лиге ВТБ, набирая 8,2 очка, делая 1,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч. Ранее 34-летний защитник выступал за ЦСКА и подмосковные "Химки", в общей сложности он провел 264 игры в лиге, выиграв турнир пять раз (один раз с "Химками", четыре - с ЦСКА). В 2011 году он был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.

Фридзон является бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной России. Также в его активе есть бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет. На момент остановки турнира "Локомотив-Кубань" занимал третье место в турнирной таблице регулярного сезона.

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