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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев может избежать необходимости досрочно переизбираться на пост главы СБР

В случае если более 1/3 делегатов проголосует против прекращения полномочий Драчев, он сохранит пост президента Союза биатлонистов России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы нового президента Союза биатлонистов России (СБР) могут не состояться, если на конференции 11 июля более трети делегатов проголосует против прекращения полномочий Владимира Драчева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СБР.

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Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон. Выборы главы организации должны пройти 11 июля в Москве.

"В уставе СБР сказано, что решение о досрочном прекращении полномочий президента организации может быть принято 2/3 голосов делегатов при наличии кворума. Соответственно, выборы могут не состояться, если действующего президента поддержит больше 1/3 делегатов", - сообщили в организации.

В конференции СБР может принять участие более 50 делегатов с правом голоса.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.

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