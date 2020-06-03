ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших хоккейных команд Европы по версии HockeyArchives

ТАСС, 3 июня. Российский хоккейный клуб ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших европейских команд по версии портала HockeyArchives по итогам сезона-2019/20. Обновленная версия рейтинга опубликована на портале.

ЦСКА второй год подряд возглавляет рейтинг, в который входят 250 клубов Европы. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В первом раунде плей-офф московский клуб оказался сильнее нижегородского "Торпедо", победив в серии со счетом 4-0. В следующей стадии ЦСКА должен был сыграть с московским "Динамо".