Двукратный победитель баскетбольной Евролиги в составе ЦСКА Хайнс покинул клуб

"Это далеко не лучший день для клуба и наших болельщиков, - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Конечно, каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но все же жизнь дает нам новые испытания. Кайл провел у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды. Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни".

"Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет, - отметил Хайнс. - ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом, многие будут вспоминать два трофея Евролиги, шесть титулов в Единой лиге ВТБ, шесть "Финалов четырех", наши победы на протяжении этих лет. Я же буду больше помнить отношения, дружбу, которые мы выстроили вместе со всеми вами. У нас были хорошие и плохие моменты, мы плакали, когда было трудно, мы праздновали, когда приходили триумфальные победы".

33-летний Хайнс представлял ЦСКА с 2013 года, с сезона-2018/19 он стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.