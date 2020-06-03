Корстин: Хайнс сумел объединить баскетболистов ЦСКА и стать проводником идей тренера

"Кайл Хайнс по праву может считаться одним из самых заслуженных и уважаемых легионеров в истории Единой лиги ВТБ, - сказала Корстин. - Вместе с ЦСКА он завоевал шесть чемпионских титулов. На последнем Матче звезд Хайнс был удостоен специальной Legend card, тем самым мы хотели отметить заслуги этого великолепного игрока. Хочется пожелать удачи Кайлу в его дальнейшей карьере, он настоящий профессионал и джентльмен как на площадке, так и за ее пределами. Хайнс сумел сплотить игроков вокруг себя и стать проводником тренерских идей, не зря он был капитаном. Уверена, мы о нем еще услышим много хорошего".

"Мы видим, что европейский трансферный рынок оживает, на этой неделе мы уже узнали о нескольких переходах и продлениях контрактов в клубах Единой лиги ВТБ. Все начинают готовиться к новому сезону, и в ближайшее время новостей станет больше", - добавила Корстин.

33-летний Хайнс представлял ЦСКА с 2013 года, с сезона-2018/19 он стал капитаном армейского клуба, в его составе игрок провел 414 матчей. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.