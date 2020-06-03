Приезд в Россию тренера российских лыжников Крамера откладывается на неопределенный срок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Приезд в Россию тренера Маркуса Крамера, в группе которого занимается двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, откладывается на неопределенный срок. Об этом ТАСС рассказал сам немецкий специалист.

7 июня группа Крамера должна была начать первый предсезонный тренировочный сбор в Кировске, однако разрешения на его проведение пока не получено.

"Пока я жду новостей из России, - сказал Крамер. - Сейчас мы не можем отправиться на сбор, поскольку нет разрешения, спортсмены пока продолжают ежедневно работать по тренировочным планам у себя дома".

"По поводу моей возможности сейчас приехать в Россию пока тоже нет никакой информации", - добавил он.

В группу Крамера также входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Алиса Жамбалова, Анастасия Кулешова (Седова), Юлия Ступак (Белорукова), Майя Якунина.

Правительство РФ в середине мая разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.