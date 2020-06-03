Футболисты ЦСКА и "Арсенала" проведут товарищеский матч 13 июня

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб ЦСКА и тульский "Арсенал" проведут товарищеский матч 13 июня. Об этом ТАСС сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев.

Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение о возобновлении чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%. И ЦСКА, и "Арсенал" уже приступили к тренировкам.

"Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня. ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе. Конечно, игра пройдет без зрителей", - сказал Аджоев.

Армейцы 20 июня в 23-м туре сыграют дома с "Зенитом", "Арсенал" в тот же день дома - со "Спартаком".