УЕФА отстранил "Трабзонспор" от еврокубков на один сезон

ТАСС, 3 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что "Трабзонспор" нарушил финансовый fair play. Тогда турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, но не сумел выполнить его условия. В результате "Трабзонспор" не сможет участвовать в одном из турниров под эгидой УЕФА, которые пройдут в сезонах-2020/21 и 2021/22.

"Трабзонспор" является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателям кубка страны. Лучшим достижением турецкого клуба в еврокубках является выход в полуфинал Кубка Интертото в 1999 году. В сезоне-2019/20 "Трабзонспор" выступал в одной группе Лиги Европы с "Краснодаром", в двух встречах победу одержал российский клуб (2:0, 3:1).