Тарасов: саботаж в СБР привел к бардаку, правление целенаправленно "топит" Драчева

Шесть из десяти членов правления СБР в апреле проголосовали за проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации. В оппозиции к действующему главе СБР состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Большинство членов правления Союза биатлонистов России (СБР) делают все, чтобы саботировать работу организации и свалить всю вину за ошибки на ее президента Владимира Драчева. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Тарасов.

"Видя происходящее, я уже месяца три старался не участвовать в заседаниях правления. Их созывает не президент, а само правление. Пользуясь большинством голосов, они сами назначали даты, формировали повестку, принимали решения, не согласовывая их с президентом. Считаю, что это саботаж и бардак: вместо попытки найти общий язык с президентом они вели себя по заранее оговоренному плану", - сказал Тарасов.

"Мне трудно представить, чтобы такое творилось в других видах спорта. В СБР же роль президента решили свести к минимуму", - подчеркнул он.

Тарасов признает, что за два года после избрания Драчев совершил немало ошибок, однако правление в трудных ситуациях не помогало ему, а, напротив, усугубляло ситуацию. "Человек пришел с благими намерениями, а его все начали поливать грязью, команда, которую он набрал, его подставляет со всех сторон: вместо того, чтобы поддержать, они все спихнули на него и "топят" человека. При этом правление ему связывает руки и не дает ничего сделать. Смотреть на все это тяжело, не знаю, как он все это терпит", - сказал олимпийский чемпион.

"Я не его адвокат, у него тоже были ошибки, и ошибок было очень много, - добавил он. - Но вместо того, чтобы всем вместе помогать их решать, ими спекулировали, их выносили на суд общественности и смеялись над ними".