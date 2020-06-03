"Милан" объявил о подписании контракта с бывшим баскетболистом ЦСКА Хайнсом

Соглашение между итальянским клубом и 33-летним баскетболистом рассчитано на два года. Ранее в среду было объявлено, что Хайнс покинул московский ЦСКА, за который он выступал с 2013 года.

"Я взволнован возможностью присоединиться к команде с такой историей и с нетерпением жду возможности привести клуб к новым победам, - заявил Хайнс. - Моя семья и я не можем дождаться, когда Милан станет нашим новым домом и начнется наше путешествие с новой командой".

В сезоне-2018/19 Хайнс стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб "Милан" основан в 1930 году. Он 28 раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Евролигу (1966, 1987, 1988).