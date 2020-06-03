Тарасов: Майгуров хочет взять реванш у Драчева за поражение на выборах главы СБР

Шесть из десяти членов правления СБР в апреле проголосовали за проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации. В оппозиции к действующему главе организации состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. В мае 2018 года Майгуров был единственным конкурентом Драчева на выборах президента СБР.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Виктором Майгуровым в его стремлении занять пост главы Союза биатлонистов России (СБР) руководит желание взять реванш у Владимира Драчева за поражение на выборах двухлетней давности. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Тарасов.

"Большинство из этой шестерки биатлон только по книжкам знают. Это не касается знаменитого биатлониста Виктора Майгурова, но в нем, видимо, сидит обида за проигранные Владимиру Петровичу выборы. Он долго молчал, но вынашивал случай сместить его с этой должности и в итоге сумел найти единомышленников", - сказал Тарасов.

Собеседник агентства отметил, что Драчев ошибся, пригласив два года назад в правление СБР людей, которые теперь блокируют его решения, в том числе касающиеся развития биатлона в регионах. "Основная его ошибка заключается в том, что он набрал эту команду, которой доверял и очень долго, - сказал Тарасов. - Мы пытались исполнять решения тренерского совета, просьбы регионов, которым Владимир Петрович давал обещания, а правление в ответ говорило, что мы так делать не будем, поскольку всем не угодишь".

Майгуров - трехкратный чемпион мира, с 2014 по 2018 год занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). Кандидатуру Майгурова поддержал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. Внеочередная конференция СБР должна пройти 11 июля в Москве.