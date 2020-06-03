Тарасов не верит в случайный характер появления на сайте СБР заявления с критикой Драчева

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление за подписью членов правления Алексея Нуждова, Виктора Майгурова, Юрия Векшина, Ивана Черезова и Андрея Левунина. В нем объяснились мотивы созыва внеочередной выборной конференции СБР с целью избрания нового президента организации. Отмечалось, что управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР является следствием действий Драчева. Вскоре после этого текст заявления был удален, его появление СБР объяснил технической ошибкой.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Тарасов не верит в случайный характер появления на сайте Союза биатлонистов России (СБР) заявления, в котором его коллеги по правлению организации раскритиковали работу ее президента Владимира Драчева. Об этом он заявил ТАСС.

"Это заявление вышло на всеобщее обозрение, уверен, что произошло это не случайно, - сказал Тарасов. - Естественно, они хотели, чтобы это прогремело на всю страну. Мне было противно читать эти строки. Я читал и недоумевал: получается, во всем виноват Владимир Петрович?"

"А что другие? Исполнительные, финансовые директоры, первый вице-президент, члены правления? Чем вы в это время занимались? Прошлые президенты СБР Михаил Прохоров и Александр Кравцов, можно сказать, номинально управляли СБР, всю работу исполнял аппарат. Почему сейчас все сваливают на Драчева?" - задается вопросом олимпийский чемпион.

За проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации в апреле проголосовали шесть из десяти членов правления СБР. Она должна пройти 11 июля в Москве.