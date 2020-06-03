Тарасов не верит в случайный характер появления на сайте СБР заявления с критикой Драчева

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Тарасов не верит в случайный характер появления на сайте Союза биатлонистов России (СБР) заявления, в котором его коллеги по правлению организации раскритиковали работу ее президента Владимира Драчева. Об этом он заявил ТАСС.
Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление за подписью членов правления Алексея Нуждова, Виктора Майгурова, Юрия Векшина, Ивана Черезова и Андрея Левунина. В нем объяснились мотивы созыва внеочередной выборной конференции СБР с целью избрания нового президента организации. Отмечалось, что управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР является следствием действий Драчева. Вскоре после этого текст заявления был удален, его появление СБР объяснил технической ошибкой.
"Это заявление вышло на всеобщее обозрение, уверен, что произошло это не случайно, - сказал Тарасов. - Естественно, они хотели, чтобы это прогремело на всю страну. Мне было противно читать эти строки. Я читал и недоумевал: получается, во всем виноват Владимир Петрович?"
"А что другие? Исполнительные, финансовые директоры, первый вице-президент, члены правления? Чем вы в это время занимались? Прошлые президенты СБР Михаил Прохоров и Александр Кравцов, можно сказать, номинально управляли СБР, всю работу исполнял аппарат. Почему сейчас все сваливают на Драчева?" - задается вопросом олимпийский чемпион.
За проведение внеочередной выборной конференции с целью избрания нового президента организации в апреле проголосовали шесть из десяти членов правления СБР. Она должна пройти 11 июля в Москве.