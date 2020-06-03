Волейбольный клуб "Нова" не выступит в чемпионате России из-за долгов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб "Нова" не сыграет в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата России из-за проблем с финансированием. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Нова" не сыграет в следующем сезоне Суперлиги. У клуба накопились большие долги, одна область не в состоянии содержать команду", - сказал Шляхтин.

В новом сезоне "Нова" будет выступать в Высшей лиге А.

На данный момент Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.