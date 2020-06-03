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Волейбольный клуб "Нова" сохранит профессиональный статус, несмотря на долги

Клуб из Самарской области не выступит в следующем сезоне чемпионата России в суперлиге из-за проблем с финансированием

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб "Нова" сохранит свой профессиональный статус, несмотря на финансовые долги. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Ранее стало известно о том, что клуб не выступит в следующем сезоне чемпионата России в суперлиге из-за проблем с финансированием.

"Нова" сохранит профессиональный статус", - сказал Шляхтин.

На данный момент Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.

Клуб "Нова" был создан в 1993 году в Новокуйбышевске Самарской области, до 2003 года выступал под названием "Октан". Наивысшее достижение - 7-е место в чемпионате России в 2005 году, два выхода в финал Кубка России (1997, 1999).

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