Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам

В понедельник и вторник финалисты обменялись победами в первых двух матчах финала, победитель турнира определялся в решающем матче в среду. Каждый матч состоит из четырех партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. Первая партия в среду завершилась ничьей, после этого Дубов и Накамура обменялись победами черными фигурами во второй и третьей партиях, в четвертой партии вновь была зафиксирована ничья. Победитель турнира определился в "армагеддоне", в котором сильнее оказался Дубов.

ТАСС, 3 июня. Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв в финале американца Хикару Накамуру. Турнир проводился в онлайн-режиме.

В турнире стартовали 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все - Китай), Накамура, Уэсли Со (оба - США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Сергей Карякин, Александр Грищук и Дубов (все - Россия). По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли Грищук, Фируджа, Дуда и Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал сам норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

24-летний Дубов получил звание гроссмейстера в 2011 году. В 2018 году он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а на чемпионате мира по блицу в 2016 году занял третье место.