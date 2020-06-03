"Неман" встретится в 1/16 финала хоккейной ЛЧ с действующим победителем "Фрёлундой"

В турнире выступают 32 команды из 13 стран Европы, среди участников нет российских клубов. "Неман" получил специальное приглашение на следующий сезон (wild card), после того как словацкая лига попросила заменить свою команду из-за проблем с инфраструктурой. Помимо клуба из Гродно, в Лиге чемпионов выступит еще одна белорусская команда - "Юность" из Минска, которая встретится в 1/16 финала с чешским клубом "Оцеларжи".

Старт нового сезона Лиги чемпионов был запланирован на 3 сентября, но из-за пандемии коронавируса начало турнира было отложено на октябрь. Из-за этого в следующем сезоне не будет группового этапа, а турнир начнется сразу с 1/16 финала. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 6-7 октября, ответные - 13-14 октября. Финал запланирован на 9 февраля 2021 года.

Российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов один раз: в сезоне-2008/09 в соревновании сыграли уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", который в финальном противостоянии из двух матчей уступил швейцарскому "Цюриху". Победителем первого сезона возобновленного турнира в 2015 году стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась "Фрёлунда", выиграв турнир четыре раза.