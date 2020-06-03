{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдет 9 июня

В среду Александр Дюков провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 9 июня. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

На эту тему
Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части сезона-2019/20

Предыдущий исполком РФС в формате видеоконференции состоялся 15 мая, на нем было принято решение о возобновлении чемпионата России, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня. Во вторник было опубликовано расписание оставшихся туров.

"Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление Российской премьер-лиги, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании было принято решение о проведении исполкома РФС 9 июня", - сказал Мельников.

28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

Теги
Российский футбол
Влияние коронавируса на спорт
Чемпионат Португалии по футболу возобновился после вызванной коронавирусом паузы
"Портимоненси" на своем поле обыграл "Жил Висенте" со счетом 1:0
Читать полностью