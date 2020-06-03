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Шахматные турниры

Филатов: волевая победа Дубова на онлайн-турнире стала результатом его работы

Президент Федерации шахмат России выразил уверенность в том, что Дубов сможет добиться успехов и в классических шахматах
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Волевая победа российского гроссмейстера Даниила Дубова на шахматном онлайн-турнире стала результатом его работы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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В среду 24-летний Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв в финале американца Хикару Накамуру.

"Даниил одержал волевую победу, он большой молодец, - сказал Филатов. - Он много работает, результаты видны. Уверен, у него впереди успехи и в классических шахматах. Верим в него и желаем успехов".

Дубов получил звание гроссмейстера в 2011 году. В 2018 году он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а на чемпионате мира по блицу в 2016 году занял третье место.

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