Чемпионат Португалии по футболу возобновился после вызванной коронавирусом паузы

ТАСС, 3 июня. Первый матч чемпионата Португалии по футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса, состоялся в среду. Встреча прошла без зрителей.

"Портимоненси" на своем поле обыграл "Жил Висенте" со счетом 1:0 в матче 25-го тура. Гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

"Портимоненси" занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 19 очков в 25 матчах. "Жил Висенте" идет девятым, имея в активе 30 очков после 25 встреч. В следующем туре "Портимоненси" 10 июня дома примет идущую на втором месте "Бенфику", а "Жил Висенте" днем ранее на домашнем поле сыграет с "Фамаликаном".

Позднее в среду состоится матч между "Фамаликаном" и "Порту", остальные встречи 25-го тура пройдут в четверг, пятницу и субботу.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. В Португалии, по последним данным, зарегистрировано 33 261 случай заражения с 1 447 случаев летального исхода. За все время выздоровели свыше 20 тыс. заразившихся.