"Фамаликан" победил "Порту" в матче чемпионата Португалии по футболу

ТАСС, 4 июня. "Фамаликан" одержал победу над "Порту" в домашнем матче чемпионата Португалии по футболу. Встреча прошла без зрителей и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Фабио Мартинш (48-я минута) и Поте (78). У проигравших голом отметился Хесус Корона (74).

Чемпионат Португалии был возобновлен в среду после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первой встрече 25-го тура "Портимоненси" на своем поле обыграл "Жил Висенте". Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

"Порту" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 25 матчах. "Фамаликан" идет пятым, имея в активе 40 очков после 25 встреч. В следующем туре "Порту" 10 июня дома примет "Маритиму". "Фамаликан" днем ранее в гостях сыграет против "Жил Висенте".

Португальский чемпионат был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. В Португалии, по последним данным, зарегистрировано 33 261 случай заражения с 1 447 случаев летального исхода. За все время выздоровели свыше 20 тыс. заразившихся.