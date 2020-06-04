"Ротор" сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для выступления в РПЛ

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Волгограда завоевала право в новом сезоне сыграть в РПЛ. На прошлой неделе Рекечинский сообщал ТАСС, что клуб планирует сменить юридическое лицо.

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), в настоящее время команда проходит лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

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"Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ", - сказал Рекечинский. Он не уточнил бюджет команды, так как окончательно сумма еще не утверждена.

"Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона "Волгоград-Арена": обсуждаем, устраняем недочеты. Лицензирование - процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба", - пояснил функционер.

Стадион к РПЛ готов

Стадион "Волгоград-Арена" соответствует всем необходимым требованиям и в настоящий момент полностью готов принять соревнования любого уровня, включая матчи РПЛ. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора государственного автономного учреждения Волгоградской области (ГАУ ВО) "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград-Арена" Марат Мирсаитов.

"Мы очень надеемся на возобновление футбольных матчей на нашей арене. Уже сейчас готовы принять соревнования самого высокого уровня, включая, конечно, матчи премьер-лиги", - сказал Мирсаитов.

Он добавил, что выход "Ротора" в высший дивизион является для стадиона "долгожданным шансом реализовать все свои возможности, продемонстрировать потенциал, заложенный ранее". "Уход за полем производится регулярно и независимо от календаря игр. Нельзя получить достойный газон просто к началу любого футбольного чемпионата без тщательного ежедневного ухода. Состояние газона "Волгоград-Арены" сейчас соответствует сезону и находится на нужном уровне", - отметил собеседник агентства.

По его словам, стадион - единый сложный организм из более чем 50 инженерных систем, требующих грамотного подхода в эксплуатации. "Такому крупному спортивному комплексу требуется поддержание технического состояния на высочайшем уровне. Средства федерального бюджета, выделяемые на эксплуатацию стадиона, поступают в установленные сроки и в необходимых объемах", - уточнил Мирсаитов.

О "Волгоград Арене" и "Роторе"

"Волгоград-Арена" вмещает 45 тыс. зрителей, она построена к чемпионату мира по футболу 2018 года, на ней были сыграны четыре матча групповой стадии турнира. Стадион размещен между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Его внешний вид представляет собой опрокинутый усеченный конус почти 50 м высотой и диаметром около 300 м. На арене использована вантовая система кровли, несущими элементами которой являются стальные канаты.

Стадион имеет пятиэтажную структуру, фасад выполнен в виде сетки из нержавеющей стали, его элементы визуально напоминают корону. В вечернее время конструкция подсвечивается цветами российского флага.

По итогам чемпионата мира власти региона назвали стадион главным объектом программы "Наследие". Свои домашние матчи здесь проводит местный клуб "Ротор". "Волгоград-Арена" после чемпионата используется в качестве многофункционального комплекса для проведения культурно-массовых мероприятий, форумов, выставок. Планируется, что в 2021 году в одном из просторных помещений под трибунами стадиона будет открыт музей волгоградского спорта.

"Ротор" дважды становился серебряным призером чемпионата России, один раз - бронзовым. Клуб являлся финалистом Кубка Интертото и Кубка России. В 1995 году "Ротор" победил по сумме двух встреч английский "Манчестер Юнайтед" в 1/32 финала Кубка УЕФА.