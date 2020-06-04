Футболист Фарфан проходит тесты после выздоровления от болезни, вызванной коронавирусом

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перуанский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан на данный момент проходит обязательную процедуру тестирования после выздоровления от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

16 мая стало известно, что 35-летний Фарфан инфицирован коронавирусом. Перуанский футболист стал первым игроком в клубах Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусной инфекцией.

"Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде", - сообщили в пресс-службе.

Перуанец выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка России. Кроме Фарфана, коронавирус среди игроков "Локомотива" был обнаружен у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.