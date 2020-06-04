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КХЛ

Старт сезона-2020/21 Высшей хоккейной лиги запланирован на 4 сентября

Турнир, как ожидается, будет завершен 30 апреля 2021 года

ТАСС, 4 июня. Сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) должен начаться 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир, как ожидается, будет завершен 30 апреля 2021 года.

Отмечается, что данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения состава участников и структуры проведения соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в странах клубов ВХЛ.

Федерация хоккея России (ФХР) в апреле объявила, что сезон-2019/20 ВХЛ досрочно завершен без определения победителя из-за распространения коронавируса. Плей-офф ВХЛ был прерван на стадии второго раунда. От выступления в предстоящем сезоне отказались ташкентский "Хумо" и пекинский ОРДЖИ.

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