Сорокин заявил, что не слышал о желании России принять финальный турнир ЛЧ сезона-2019/20

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего не известно о намерении России принять финальный турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом Сорокин рассказал ТАСС.

"Я об этом ничего не слышал. Все решится на исполкоме УЕФА 17 июня, когда будет специально выделена сессия на принятие всех решений, связанных с пандемией. Действительно, обсуждается несколько вариантов, теоретически есть вероятность, что Стамбул не примет финал. Но сейчас эти дискуссии только ведутся", - сказал Сорокин.

"О Стамбуле я тоже знаю только из прессы, никаких официальных обсуждений не было на этот счет. Здесь можно доверять, а можно нет, но логически мы все понимаем, что любая страна сейчас может оказаться в затруднительном положении", - добавил он.

В 2021 году проведение решающей игры Лиги чемпионов запланировано в Санкт-Петербурге. Этот финал может стать третьим для России, впервые решающий матч на территории страны прошел в Москве в 2008 году.

Ранее стало известно, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле. Оставшиеся матчи 1/8 финала планировалось провести 7-8 августа, четвертьфинальные игры - 13-14 августа в формате одноматчевого противостояния на нейтральной территории, турнир должен завершиться 29 августа.