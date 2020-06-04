Сборная России по академической гребле начнет тренировочный сбор 8 июня в Рузе

"Тренировочный сбор должен стартовать 8 июня, в понедельник, активно ведем для этого работу. Есть огромное количество согласующих документов, рекомендаций, требований профильных органов, все достаточно непросто, но, надеюсь, что с понедельника мы этот процесс запустим, - сказал Свирин. - Ситуация непростая, но мы еще перед уходом с баз на удаленную работу предлагали, чтобы как минимум федеральные базы Минспорта могли работать хотя бы в режиме резервации. К сожалению, это не удалось согласовать, но сейчас мы возвращаемся".

"Сбор пройдет на федеральной базе в Рузе. Мы там еще ни разу не тренировались, время от времени тренировочные мероприятия там проводила сборная по гребле на байдарках и каноэ. Но в основном, как я понимаю, это база профильная для тяжелой атлетики, - добавил Свирин. - Осталось согласовать еще несколько моментов, но, надеюсь, сложностей не возникнет".