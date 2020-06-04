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Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2020 года перенесен в Баку

Соревнования состоятся 17-20 декабря
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Баку примет мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

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Изначально проведение женского турнира было запланировано с 30 апреля по 3 мая в Париже, но Французская федерация гимнастики отказалась от проведения чемпионата во время пандемии коронавируса. Соревнования перенесены в Баку и состоятся 17-20 декабря.

Мужской турнир должен был состояться в Баку с 27 по 31 мая, но также был отложен. Теперь соревнования запланированы на 9-13 декабря.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Азербайджане зафиксировано более 6,2 тыс. случаев заражения, 76 человек умерли.

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