Главный тренер ХК ЦСКА Никитин подписал новый трехлетний контракт с клубом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА подписал новые контракты с представителями тренерского штаба команды во главе с Игорем Никитиным на три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Контракт 47-летнего Никитина истек по окончании сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4-0 в серии первого раунда обыграл нижегородское "Торпедо".

"Весь тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным подписал трехлетний контракт", - сообщили в пресс-службе.

Никитин возглавляет ЦСКА с 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась победителем регулярного чемпионата, а в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. В КХЛ Никитин ранее возглавлял омский "Авангард" (2009-2010) и входил в штаб омского клуба до 2011 года. С 2013 по 2014 год он работал ассистентом главного тренера новосибирской "Сибири", а с 2014 по 2017 год входил в тренерский штаб ЦСКА.

С 2012 по 2018 год Никитин работал в тренерском штабе сборной России. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпийских игр, а в 2012 и 2014 годах становились чемпионами мира.