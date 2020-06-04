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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасов заявил, что критика Тихонова отпугнула потенциальных спонсоров СБР

В 2018 году Тихонов поддержал Драчева во время выборов главы СБР, однако после начал критиковать его управленческие решения

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Критика четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в адрес главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева отпугнула спонсоров, которые обещали стать партнерами организации. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Тарасов.

В 2018 году Тихонов поддержал Драчева во время выборов главы СБР, однако после начал критиковать его управленческие решения. Президент СБР не смог привлечь в организацию обещанных средств, сейчас ей грозит банкротство.

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"Я был вместе с Владимиром Петровичем на переговорах и был свидетелем того, как ему обещали деньги. Но сказались невероятное стечение обстоятельств, финансовое положение в стране и та грязь, которая возникла вокруг СБР. Большую роль сыграл Александр Иванович Тихонов, который нес негатив в сторону президента и его команды. Люди, которые были готовы к сотрудничеству, просто не захотели наступать на эту грязь", - сказал Тарасов.

"Александр Иванович своим мнением отпугивал спонсоров от СБР. Он же считает, что хорошо только там, где он есть. А там, где его нет, все плохо и заслуживает критики, везде говорит так, как ему выгодно. Сначала Дмитрий Васильев у него был главным из бездельников, а теперь он единственный, кто достоин стать президентом", - добавил он.

Большая часть членов правления инициировала проведение внеочередных выборов главы СБР 11 июля, однако Тарасов и еще один член правления, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, выступают против проведения выборной конференции.

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