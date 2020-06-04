Клубы РПЛ обсудят реализацию требований медицинского регламента 5 июня

В конце мая Роспотребнадзор согласовал вопрос проведения оставшихся матчей чемпионата России в присутствии не более 10% болельщиков от вместимости стадионов.

"Мы регламент получили. Завтра будет конференция клубов РПЛ, будем обсуждать этот документ, - сказал Медведев. - Проект регламента у нас был, мы будем анализировать не то, как он отличается от начального варианта, а то, как реализовать содержащиеся там требования, ограничения, чтобы тренировочный процесс и игры проходили в полном соответствии с максимальной безопасностью для игроков и организаторов матча, а также для зрителей. Последнее слово по поводу допуска болельщиков остается за регионами, муниципальными образованиями, где будут проводиться матчи, так как главы регионов и городов являются участниками этого процесса".

Сезон-2019/20 РПЛ возобновится 19 июня.