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Футбол в России

Клубы РПЛ обсудят реализацию требований медицинского регламента 5 июня

В конце мая Роспотребнадзор согласовал вопрос проведения оставшихся матчей чемпионата России в присутствии не более 10% болельщиков от вместимости стадионов
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании, которое состоится 5 июня, обсудят реализацию требований медицинского регламента, который необходим для возобновления сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

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В конце мая Роспотребнадзор согласовал вопрос проведения оставшихся матчей чемпионата России в присутствии не более 10% болельщиков от вместимости стадионов.

"Мы регламент получили. Завтра будет конференция клубов РПЛ, будем обсуждать этот документ, - сказал Медведев. - Проект регламента у нас был, мы будем анализировать не то, как он отличается от начального варианта, а то, как реализовать содержащиеся там требования, ограничения, чтобы тренировочный процесс и игры проходили в полном соответствии с максимальной безопасностью для игроков и организаторов матча, а также для зрителей. Последнее слово по поводу допуска болельщиков остается за регионами, муниципальными образованиями, где будут проводиться матчи, так как главы регионов и городов являются участниками этого процесса".

Сезон-2019/20 РПЛ возобновится 19 июня.

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