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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": болельщики, вероятно, не смогут поддержать клуб в выездных играх

Клуб из Санкт-Петербурга сыграет 20 июня в Москве против ЦСКА
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит", скорее всего, не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков во время выездных матчей оставшейся части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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"Конечно, есть традиции, и не хочется от них отказываться. Но пока по гостевому сектору никаких решений и предложений мы не видели. И, возможно, на данном этапе доигрывания выездной поддержки не будет, поскольку перемещение вызывает дополнительные риски", - сказал Медведев.

"Зенит" первый матч после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса проведет 20 июня в Москве против ЦСКА.

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