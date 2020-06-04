Гендиректор "Зенита": болельщики, вероятно, не смогут поддержать клуб в выездных играх

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит", скорее всего, не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков во время выездных матчей оставшейся части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"Конечно, есть традиции, и не хочется от них отказываться. Но пока по гостевому сектору никаких решений и предложений мы не видели. И, возможно, на данном этапе доигрывания выездной поддержки не будет, поскольку перемещение вызывает дополнительные риски", - сказал Медведев.

"Зенит" первый матч после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса проведет 20 июня в Москве против ЦСКА.