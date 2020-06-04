Никитин: ХК ЦСКА не полностью заполнил платежную ведомость и намерен усилить состав

В четверг ЦСКА объявил о заключении нового контракта на три года с 47-летним специалистом. Со следующего сезона КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей. В межсезонье ЦСКА покинули Линден Вей, Алексей Марченко, Александр Романов, Александр Попов, Сергей Толчинский. Лучший снайпер регулярного чемпионата Кирилл Капризов, а также Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Михаил Науменков и Илья Сорокин намерены продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"У нас есть деньги под потолком зарплат, поэтому сейчас работа по новичкам идет. Нужны усиления и в оборону, и в атаку. Не секрет, что нам очень прилично пришлось урезаться, не все так просто. Но это работа, ее нужно делать", - отметил Никитин.

В четверг президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью пресс-службе команды заявил, что клуб ведет переговоры с Сорокиным о контракте на следующий сезон. "Илья уже себя зарекомендовал. Это будет его решение, я в переговорах не участвую, это работа менеджмента", - сказал Никитин.

Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.