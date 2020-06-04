Олимпийский чемпион по хоккею Каблуков в третий раз за неделю сменил клуб

ТАСС, 4 июня. Нападающий Илья Каблуков перешел из магнитогорского "Металлурга" в омский "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один год. В результате обмена "Авангард" также получил права на защитника Алексея Береглазова, в "Металлург" перешел канадский нападающий Тэйлор Бек.

Каблуков стал игроком "Металлурга" во вторник, расторгнув днем ранее контракт с хабаровским "Амуром". В дальневосточный клуб игрок перешел из петербургского СКА 28 мая в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал "Металлург".

В прошедшем сезоне КХЛ россиянин сыграл за СКА в 48 встречах и отметился тремя голевыми передачами. Каблуков представлял СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал за московские ЦСКА, "Спартак", подмосковный "Атлант" и нижегородское "Торпедо". В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.