Личный чемпионат России по спортивной гимнастике - 2020 пройдет в ноябре в Лобне

Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 27 марта, а мужское первенство - с 15 по 22 апреля, оба турнира должна была принять Пенза. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России из-за пандемии коронавируса приняла решение перенести эти соревнования на октябрь, а позднее стало известно, что турнир может не состояться.

"В начале ноября мы будем проводить личный чемпионат России, точные сроки будем утверждать позже, - сказала Родионенко. - Он будет отборочным на Европу, но чудес же не бывает, не появится вдруг кто-то такой, кто покажет что-то необычное. Просто нужно привести ребят в чувство, будет один такой старт в этом году и один международный. Турнир пройдет в Лобне, командных соревнований на нем не будет, спортсмены не успеют подготовиться за такой короткий срок".

Также осенью планировалось проведение перенесенного Кубка России. "Кубка в этом году не будет, мы не успеваем по срокам, - отметила Родионенко. - Изначально хотели в сентябре, но это слишком маленький срок для подготовки, а теперь, когда стали известны даты чемпионатов Европы, нам его просто некуда впихнуть. Поэтому решили провести только личное первенство".