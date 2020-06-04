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Зимние олимпийские виды спорта

Срок выдвижения кандидатов на пост главы Союза биатлонистов России завершится 26 июня

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Прием документов на участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) завершится 26 июня. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве. Действующим президентом организации является четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев. Он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года.

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Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

В числе потенциальных кандидатов в президенты - трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров. С 2014 по 2018 год он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU), сейчас входит в правление СБР. Кандидатуру Майгурова поддержал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Кандидата на пост главы СБР вправе предлагать региональные федерации и члены организации.

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