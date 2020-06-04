Карпов предполагает, что шахматный турнир претендентов будет доигран осенью 2020 года

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир претендентов по шахматам, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, обязательно будет доигран в сентябре или октябре 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

"Шахматисты благодаря интернету с наименьшими потерями перенесли период самоизоляции. Но очные шахматы - это совсем другое дело, и мы болеем за то, чтобы быстрее открылись и проводились соревнования. Мы еще должны вторую половину турнира претендентов доиграть, - сказал Карпов. - Турнир обязательно будет доигран в этом году - думаю, в сентябре-октябре доведем дело до конца".

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью ТАСС выразил надежду, что турнир претендентов будет завершен в августе-сентябре, чтобы успеть в этом же году провести и матч за мировую шахматную корону.

В турнирной таблице турнира претендентов лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).