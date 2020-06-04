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Футбол в России

ФК "Рубин" в ближайшее время выплатит долг, запрет на регистрацию новичков будет снят

Запрет на клуб был наложен из-за задолженности перед "Олимпией" за трансфер защитника Филипа Уремовича

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский футбольный клуб "Рубин" в ближайшее время погасит задолженность перед словенской "Олимпией" за трансфер хорватского защитника Филипа Уремовича, что позволит снять запрет на регистрацию новичков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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Ранее СМИ сообщили, что Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на регистрацию "Рубином" новичков из-за задолженности перед "Олимпией".

"Запрет действительно есть, но в ближайшее время клуб этот вопрос решит. Трансферное окно еще не открыто, поэтому проблем никаких нет", - сказали в пресс-службе.

В октябре 2018 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил "Рубин" от участия в еврокубках, если клуб получит путевку в течение двух ближайших сезонов, из-за нарушения финансового фейр-плей.

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