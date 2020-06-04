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Летние олимпийские виды спорта

Юниорская сборная России по спортивной гимнастике планирует провести сбор в июле

Взрослая сборная России в настоящее время проводит сбор на базе "Озеро Круглое"

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Женская и мужская юниорские сборные России по спортивной гимнастике могут провести тренировочные сборы в июле в Обнинске. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

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Взрослая сборная России в настоящее время проводит сбор на базе "Озеро Круглое". Ранее стало известно, что взрослые и юниорские чемпионаты Европы, отложенные из-за пандемии коронавируса, пройдут 9-13 (мужской) и 17-20 декабря (женский) нынешнего года в Баку.

"Сегодня нам пришло сообщение, что чемпионаты Европы будут проводить в декабре, - сказала Родионенко. - Так что сейчас нам надо будет срочно провести для юниоров и юниорок сборы, потому что на "Озеро Круглое" их не пустят. Сейчас я пишу письмо министру спорта Олегу Матыцину с просьбой разрешить провести с 5 июля Обнинске, там хорошая база, школа имени Ларисы Латыниной, для молодежи как раз подходит".

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