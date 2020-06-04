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Зимние олимпийские виды спорта

Журова: мировой рекорд Ворониной достоин конькобежного "Оскара", его цена очень высока

Россиянка в феврале 2020 года выиграла золотую медаль чемпионата мира в забеге на 5000 м
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Российская конькобежка Наталья Воронина заслуженно получила специальный приз имени Оскара Матисена, ведь установленный спортсменкой мировой рекорд на дистанции 5000 м является очень важным достижением. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Специальный приз имени Оскара Матисена вручается раз в год за лучшее достижение сезона. Воронина в феврале 2020 года выиграла золотую медаль чемпионата мира в забеге на 5000 м, она показала результат 6 минут 39,021 секунды. Второе место в том забеге заняла Мартина Сабликова из Чехии, преодолевшая дистанцию за 6.41,164. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом.

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"Наталью я искренне поздравляю, это большое и очень приятное достижение, - отметила Журова. - И это очень важное событие, ведь в женских "длинных" коньках, в забегах на длинные дистанции, у нас были проблемы с результатами. По большому счету после Светланы Бажановой [в России] не было никого с такими выдающимися результатами, а тут у нас рекордсменка мира, причем в единоборстве, ведь предыдущая рекордсменка бежала рядышком с ней, и Наталья ее обыграла".

"Цена этого рекорда очень высока. Организаторы премии правы, ведь когда девушки бьют рекорды мира на таких дистанциях с такими результатами, это абсолютно точно достойно награды", - добавила собеседница ТАСС.

25-летняя Воронина на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити завоевала первую золотую награду на мировом первенстве, до этого в ее активе было семь бронзовых медалей. Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м.

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